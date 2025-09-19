В Екатеринбурге пройдёт Неделя глухих

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

С 29 сентября по 5 октября Ельцин-центр проводит в Екатеринбурге Неделю глухих, приуроченную к Международному дню глухих. Как сообщили в пресс-службе Ельцин-центра, программа в этом году посвящена профессиональной и творческой самореализации глухих и слабослышащих людей, а также их карьерным перспективам. Все мероприятия сопровождаются переводом на русский жестовый язык.Неделя откроется 29 сентября лекцией «Как технологии создают возможности для занятости глухих и слабослышащих людей». На встрече обсудят, как системные программы занятости могут менять рынок труда. На следующий день пройдет открытый разговор о карьерных возможностях, где участники совместно составят карту профессий и перспектив.1 октября зрителям представят спектакль MUTE, объединяющий глухих, слабослышащих и слышащих людей. Постановка предлагает узнать друг друга в игровой форме, практически без слов. 2 октября состоится мастер-класс Екатерины Мигицко «Внимание: тело!», а вечером того же дня — её лекция о профессиональном театре глухих и его месте в культурном пространстве.3 октября посетителей ждёт интеллектуальная игра «Ровесники 90-х», посвящённая истории и культуре этого десятилетия. На 4 октября запланирована экскурсия на русском жестовом языке по выставке «Я последняя пятилетка. Новое искусство Казани». Завершит программу 5 октября игротека «ПроСлова», адаптация классического Scrabble, где используется дактильная азбука.