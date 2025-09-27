Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургский памятник клавиатуре ушёл на реставрацию
Скриншот из видео: телеграм-канал «Атомстройкомплекса»
В Екатеринбурге памятник клавиатуре, известный паблик-арт объект художника Анатолия Вяткина, отправили на реставрацию. Рабочие уже демонтировали объект: предстоит очистить все элементы от слоёв краски, выровнять и приподнять клавиши, чтобы они не проваливались в землю. На работы планируется около одного месяца. Об этом сообщили в компании «Атом».
По данным компании, в проект внесли вклад и горожане. Через покупку шапок и аксессуаров с паттернами зданий Екатеринбурга CTRL+C, выпущенных совместно с брендом Check Ya Head и дизайнером Настей Москвиной, удалось собрать 300 000 рублей. После завершения работ памятник вернётся на набережную обновлённым.
В 2018 году памятник клавиатуре попал в публикацию американской газеты The New York Times.
