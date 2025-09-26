В Екатеринбурге на набережной Исети появился арт-объект о дружбе народов

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге открылся новый арт-объект «Уральский многолог», посвящённый межнациональному согласию уральцев. Торжественное открытие состоялось в пятницу, 26 сентября. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.Проект реализован Администрацией города совместно с продюсерской платформой «Без центра» и художницей Галиной Беловой. Основой арт-объекта стали около 250 табличек, расписанных участниками мастер-класса на Дне народов Среднего Урала в 2024 году. На них екатеринбуржцы оставили пожелания, вопросы и приветы на родных языках.Новый объект представляет собой стол длиной более трёх метров с лавками. Он станет частью туристического маршрута. Таблички выполнены из глины разных оттенков, характерных для Свердловской области, покрыты глазурью и вмонтированы в поверхность стола. На них можно увидеть надписи на русском, армянском, марийском, киргизском, чеченском, еврейском, дагестанском, чувашском, корейском и других языках.