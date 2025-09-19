Возрастное ограничение 18+
В последний вторник сентября Белинка познакомит посетителей с виниловым фондом
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
На следующей неделе, 30 сентября, во вторник, в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского состоится музыкальный вечер «Провожаем сентябрь». Он организован в рамках проекта «Интерпретация» и призван познакомить читателей с грампластинками, которые хранятся в библиотечных фондах.
Гостей Белинки ждёт знакомство с уникальным явлением музыкальной интерпретации: одно и то же произведение в исполнении разных музыкантов может звучать совершенно по-новому. Участники услышат, как изменяется восприятие музыки в зависимости от исполнительского стиля и трактовки. Лекцию и прослушивание представит музыковед Анна Колесник. Она расскажет о богатых возможностях винилового фонда библиотеки, поделится секретами исполнительского мастерства и продемонстрирует, как разнообразно может раскрываться музыка.
Встреча пройдёт на первом этаже основного здания библиотеки, в отделе музыкально-нотной литературы. Начало в шесть вечера, вход свободный.
