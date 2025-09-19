Возрастное ограничение 18+

В последний вторник сентября Белинка познакомит посетителей с виниловым фондом

20.30 Пятница, 26 сентября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
На следующей неделе, 30 сентября, во вторник, в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского состоится музыкальный вечер «Провожаем сентябрь». Он организован в рамках проекта «Интерпретация» и призван познакомить читателей с грампластинками, которые хранятся в библиотечных фондах.

Гостей Белинки ждёт знакомство с уникальным явлением музыкальной интерпретации: одно и то же произведение в исполнении разных музыкантов может звучать совершенно по-новому. Участники услышат, как изменяется восприятие музыки в зависимости от исполнительского стиля и трактовки. Лекцию и прослушивание представит музыковед Анна Колесник. Она расскажет о богатых возможностях винилового фонда библиотеки, поделится секретами исполнительского мастерства и продемонстрирует, как разнообразно может раскрываться музыка.

Встреча пройдёт на первом этаже основного здания библиотеки, в отделе музыкально-нотной литературы. Начало в шесть вечера, вход свободный.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Очередной разбор авторских текстов пройдёт в Белинке
19 сентября 2025
Специалисты МЧС России за сутки ликвидировали 18 свердловских пожаров
24 сентября 2025
В Екатеринбурге стартует фестиваль дебютов «Одна шестая»
24 сентября 2025
Число свердловских пожаров вторника совпало с их количеством в среду
18 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Директор учреждённого мэрией Екатеринбурга «Городского застройщика» попал в СИЗО

Ещё в прошлом году задержанный работал в известном холдинге «Облкоммунэнерго»
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:21 В Нижнем Тагиле пассажирский автобус сбил женщину-пешехода
20:44 Масштабные учения по ликвидации последствий ДТП прошли на трассе Екатеринбург–Тюмень
20:30 В последний вторник сентября Белинка познакомит посетителей с виниловым фондом
20:17 В Екатеринбурге таможенники обсчитали компанию почти на семь с половиной миллионов рублей
20:12 За сутки в Свердловской области ликвидировано 15 пожаров
17:10 Дождь и мокрый снег ожидается в выходные в Свердловской области
16:51 Дело пробившего камнем голову соседке подростка из села Мостовское вернули прокурору
16:38 С начала года свердловский Роспотребнадзор наложил 185 штрафов из-за загрязнения окружающий среды
16:15 Напавшего с ножом на бывшего одноклассника верхнепышминца приговорили к колонии
15:57 Соревнования для победивших онкологию детей проводят в Верхней Пышме
15:20 Большой стол с добрыми словами установили в Екатеринбурге
13:45 После презентации iPhone 17 в Екатеринбурге упали цены на другие модели
12:50 Суд отправил екатеринбуржца в колонию за разбойное нападение на пенсионерку
12:25 В Екатеринбурге разыскивают десятилетнего мальчика в зелёной куртке
11:51 В Кольцово на борту готовившегося к вылету самолёта умер пассажир
11:10 СМИ сообщают об отраве для собак в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга
10:56 Свердловским предпринимателям обещают предоставлять готовые киоски от муниципалитетов
10:20 Экс-спикера среднеуральской думы оставили без депутатского мандата
09:55 Продавцы и повара оказались самыми востребованными в Свердловской области
09:40 Приставы вскрыли квартиру в екатеринбургском доме ради замены трубы
21:20 Екатеринбургская ветклиника «Доверие» подыскивает дом хвостатой красавице
20:46 Женщина погибла на рельсах железной дороги в Каменске-Уральском
20:40 За азартные игры заключённому в Каменске-Уральском добавили срок
20:08 Цифровые технологии ускоряют поиск сотрудников, — утверждают в Авито
19:23 Трассу Екатеринбург–Тюмень перекроют для монтажа пешеходного перехода
19:04 Около трёх тонн кошачьего наполнителя уходит в месяц у екатеринбургской «Кляксы»
Все новости Свердловской области
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
Все новости России и мира
21:21 В Нижнем Тагиле пассажирский автобус сбил женщину-пешехода
20:44 Масштабные учения по ликвидации последствий ДТП прошли на трассе Екатеринбург–Тюмень
20:30 В последний вторник сентября Белинка познакомит посетителей с виниловым фондом
20:17 В Екатеринбурге таможенники обсчитали компанию почти на семь с половиной миллионов рублей
20:12 За сутки в Свердловской области ликвидировано 15 пожаров
17:10 Дождь и мокрый снег ожидается в выходные в Свердловской области
16:51 Дело пробившего камнем голову соседке подростка из села Мостовское вернули прокурору
16:38 С начала года свердловский Роспотребнадзор наложил 185 штрафов из-за загрязнения окружающий среды
16:15 Напавшего с ножом на бывшего одноклассника верхнепышминца приговорили к колонии
15:57 Соревнования для победивших онкологию детей проводят в Верхней Пышме
15:20 Большой стол с добрыми словами установили в Екатеринбурге
13:45 После презентации iPhone 17 в Екатеринбурге упали цены на другие модели
12:50 Суд отправил екатеринбуржца в колонию за разбойное нападение на пенсионерку
12:25 В Екатеринбурге разыскивают десятилетнего мальчика в зелёной куртке
11:51 В Кольцово на борту готовившегося к вылету самолёта умер пассажир
11:10 СМИ сообщают об отраве для собак в Ботаническом микрорайоне Екатеринбурга
10:56 Свердловским предпринимателям обещают предоставлять готовые киоски от муниципалитетов
10:20 Экс-спикера среднеуральской думы оставили без депутатского мандата
09:55 Продавцы и повара оказались самыми востребованными в Свердловской области
09:40 Приставы вскрыли квартиру в екатеринбургском доме ради замены трубы
21:20 Екатеринбургская ветклиника «Доверие» подыскивает дом хвостатой красавице
20:46 Женщина погибла на рельсах железной дороги в Каменске-Уральском
20:40 За азартные игры заключённому в Каменске-Уральском добавили срок
20:08 Цифровые технологии ускоряют поиск сотрудников, — утверждают в Авито
19:23 Трассу Екатеринбург–Тюмень перекроют для монтажа пешеходного перехода
19:04 Около трёх тонн кошачьего наполнителя уходит в месяц у екатеринбургской «Кляксы»
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK