Большой стол с добрыми словами установили в Екатеринбурге
Фото: Алина Шешеня / Екатеринбург.рф
В Екатеринбурге на набережной Исети установили арт-объект «Уральский монолог» – стол длиной боле трёх метров, собранный из табличек с добрыми пожеланиями, вопросами и приветствиями на разных языках.
Как сообщили на официальном городском портале, стол поставили в районе дома по улице Бориса Ельцина, 1.
Создали этот арт-объект совместными усилиями мэрии, платформы «Без центра» и художницы Галины Беловой. В 2024 году на День народов они провели мастер-класс, на котором участники расписали около 250 табличек. Именно их использовали для создания стола, который должен стать символом дружбы уральских народов.
Сами таблички сделаны из глины разных цветов. На создание стола ушло около месяца. Одна половина времени была потрачена на сушку, обжиг и покрытие табличек специальной глазурью, а другая – на монтаж плитки в поверхность стола.
«На столе есть надписи русских, марийцев, киргизов, чеченцев, евреев, дагестанцев, чувашей, корейцев и многих других жителей уральской столицы»,
– рассказали в мэрии.
