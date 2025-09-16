Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге стартует фестиваль дебютов «Одна шестая»
Фрагмент постера фильма «(Не)искусственный интеллект»
С 25 по 30 сентября в Екатеринбурге пройдет четвёртый кинофестиваль дебютных работ «Одна шестая». За шесть дней зрителям представят десятки картин молодых режиссёров из разных стран, включая Россию, Турцию, Иран и Грецию. Многие из фильмов уже были показаны на крупнейших мировых форумах — в Торонто, в Каннах, на Берлинском кинофестивале и «Сандэнсе».
Отдельным блоком организаторы подготовили конкурс неигрового кино: в программу вошли 12 документальных лент. В этом году центральной темой фестиваля стал искусственный интеллект. Примечательно, что один из конкурсных фильмов был создан по сценарию, написанному нейросетью.
Помимо кинопоказов, гостей ждут лекции, мастер-классы и встречи с авторами, что позволит зрителям ближе познакомиться с миром современного кино. В афише заявлены российские премьеры, семейные показы, картины на языке оригинала с русскими субтитрами и фильмы, которые приехали в Екатеринбург напрямую с престижных фестивалей Европы и Америки.
Все события бесплатные, но для посещения необходима регистрация. Ознакомиться с расписанием можно на сайте фестиваля.
