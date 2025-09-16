Свердловская киностудия запустила в производство докфильм про игольный завод

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области стартовали съёмки нового документального фильма, который носит название «На иголках». Картина расскажет об уникальном предприятии в посёлке Арти — единственном в России заводе, где по-прежнему выпускают иглы для швейных машин.По информации от Свердловской киностудии, первые кадры докфильма уже отсняты на артинском заводе и на модных показах в Екатеринбурге и Берёзовском. Для режиссёра Анны Хлебниковой этот проект станет дебютом. Автор идеи признаётся, что давно увлекается шитьём и имеет богатый опыт в журналистике. Замысел картины родился именно на стыке этих интересов. Сначала Хлебникова представила проект в ДОКинкубаторе Свердловской киностудии, затем успешно защитила его на питчинге Министерства культуры России. Сегодня её идея воплощается в реальность.Фильм затронет не только историю предприятия, оказавшегося под давлением китайской конкуренции, но и судьбы простых рабочих. Героям предстоит бороться за сохранение производства и собственного образа жизни. В какой-то момент они решаются на смелый шаг — выходят на подиум, чтобы заявить о себе в мире моды. Авторы задаются вопросом: способны ли российские иглы вернуть былые ведущие позиции на рынке?