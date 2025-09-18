Гигантские птицы-свистульки станут оберегами одного из новых ЖК Екатеринбурга

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Необычный арт-объект установлен на придомовой территории строящегося в Екатеринбурге жилого комплекса Даблхаус «1:1». Это трёхметровые фигуры детской забавы — птиц-свистулек.Автор работы, которая получила название «Наблюдение за птицами», — дизайнер и художник Андрей Люблинский. Композиция из трёх фигур разместилась на плазе между башнями новостройки и стала своеобразной границей между частным двором и городским пространством.Проект реализован при поддержке фестиваля уличного искусства «Стенография» и согласован с департаментом архитектуры Екатеринбурга. По замыслу автора, свистульки отсылают не только к детской игрушке, но и к древним традициям: в славянской культуре глиняные свистульки использовались для общения с богами и как оберег от злых духов. Теперь они будут оберегать и дворы нового жилого комплекса.Даблхаус «1:1» расположен у пересечения улиц Репина и Посадской, на границе ВИЗа и Юго-Западного района. Жилой комплекс включает две башни по 30 этажей и подземный паркинг на 130 машиномест. Девелопер планирует завершить строительство до конца 2025 года, — уточняет подробности портал уральской недвижимости «Квадратный метр».