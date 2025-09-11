Свердловские театры получили гранты на тифлокомментирование спектаклей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Программа «Особый взгляд» благотворительного фонда «Искусство, наука и спорт» подвела итоги грантового конкурса для театров, направленного на развитие тифлокомментирования. В этом году поддержку получат 20 учреждений из разных городов страны.Среди победителей оказались сразу три театра из Екатеринбурга: Государственный академический театр оперы и балета, Объединённый музей писателей Урала и театр кукол. Кроме того, грант достался «Молодёжному театру» в Нижнем Тагиле, а также театрам из Тюмени, Самары, Новосибирска, Иркутска и других городов.В конкурсе участвовали как площадки, которые ранее не использовали тифлокомментирование, так и театры с опытом адаптации спектаклей для зрителей с нарушением зрения. Всего организаторы получили 78 заявок из более чем 45 городов.Театры-победители получат оборудование с предустановленным мобильным приложением «Особый взгляд», которое позволяет незрячим гостям слушать тифлокомментатора в реальном времени.