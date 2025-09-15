Возрастное ограничение 18+

Новую музейно-автобусную экскурсию запускают в Екатеринбурге

21.06 Пятница, 19 сентября 2025
Фото: Вечерние Ведомости
Через неделю, 27 сентября, Музей Бориса Ельцина отправит первый автобус по маршруту экскурсии «У руля истории». Она посвящена транспортным средствам российских лидеров.

Стартует экскурсия «У руля истории» в 14.00 в фойе Музея Бориса Ельцина. Экскурсанты узнают, какими автомобилями увлекался Николай II, почему Леониду Брежневу не всегда удавалось самому сесть за руль, какие тайны хранит легендарный ЗИЛ-41052 и чем примечательна «Чайка» Бориса Ельцина без мигалки.

Вторая часть программы пройдёт по дороге в Верхнюю Пышму. Пассажиров экскурсионного автобуса ждёт рассказ об истории отечественного автопрома. Финальной точкой маршрута станет Музей автомобильной техники, где представлены реальные образцы более чем 140-летней истории: от первых машин с двигателем внутреннего сгорания до автомобилей XXI века. Гости увидят подлинные бронированные автомобили первых лиц государства, кортежи сопровождения и мотоциклы эскорта. После экскурсии у участников будет время прогуляться по музейным павильонам и территории комплекса, чтобы самостоятельно рассмотреть редкие экспонаты коллекции.

Приблизительная продолжительность «У руля истории» — четыре с половиной часа. Но стоит предупредить, что стоимость «транспортной» экскурсии значительно выше платы за проезд в обычном автобусе и превышает 2 тысячи рублей.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Для строительства новых развязок на ЕКАД выделят дополнительные 170 миллионов рублей

Сообщается, что это сделано из-за пожеланий жителей садов
