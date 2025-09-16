Очередной разбор авторских текстов пройдёт в Белинке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На следующей неделе, 23 сентября, в Свердловской областной библиотеке имени В. Белинского состоится очередная встреча клуба живой критики «Мастерская одного текста». Уральцев, пробующих себя в литературе, приглашают делиться своими творениями.Напомним, что «Мастерская одного текста» — это площадка, где авторы и читатели могут вступить в открытый диалог, а каждое заседание посвящено подробному разбору одного произведения. Такой формат позволяет читателю глубже понять текст, а его автору — услышать мнение профессионалов и аудитории, учесть критические замечания и, возможно, найти первых поклонников.На каждом заседании клуба участников ждёт профессиональный разбор литературного произведения, обсуждение с автором, развитие навыков литературного анализа и конструктивной критики. Кроме того, встречи помогают ориентироваться в современных литературных тенденциях.Нынешнее заседание пройдёт в Литературной гостиной Белинки. Ведущим станет известный литературный критик и руководитель проекта Сергей Ивкин. Принять участие сможет любой желающий: вход на заседание клуба свободный. А авторы могут присылать свои работы на почту клуба — okmk@uraic.ru.