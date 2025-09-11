Итальянская проститутка с золотым сердцем пришла на большой экран Ельцин-центра

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С сегодняшнего вечера в кинозале Ельцин-центра начался показ итальянского киношедевра. Именно после драмы «Ночи Кабирии» о режиссёре Федерико Феллини заговорили, как об одном из самых одарённых кинематографистов мира.Главная героиня ленты — Кабирия, секс-работница из бедных районов Рима. Она груба, драчлива и остра на язык, как её подруги, но при этом сохраняет детскую наивность, доброту и неиссякаемую веру в то, что однажды встретит мужчину своей мечты и сможет стать «честной женщиной». Роль Кабирии сыграла Джульетта Мазина, супруга Федерико Феллини и его постоянная муза. Вместе с ней в фильме снялись Франсуаза Фабьян и Амето Тодини.Фильм «Ночи Кабирии» был снят в Италии в 1957-м году, а на следующий год его удостоили американской премией «Оскар» за лучший иностранный фильм. Это стало последней «неореалистической» работой Феллини перед его переходом к более личному и метафорическому стилю, воплотившемуся в картинах «Сладкая жизнь» (1960) и «8 с половиной» (1963). Фильм часто называют мостом между ранним и зрелым периодами режиссёра.В Советском Союзе картина появилась в прокате в начале 1960-х годов, когда интерес к итальянскому кино был особенно высок. Зрителей поражала честность и эмоциональная сила истории о маленьком человеке, ищущем счастье в жестоком мире. Джульетта Мазина, уже знакомая советской публике по фильму «Дорога», покорила зрителей образом хрупкой, но невероятно стойкой «проститутки с золотым сердцем». Сегодня «Ночи Кабирии» входят в золотой фонд мирового кино и продолжают восхищать критиков и зрителей. Финальная сцена с улыбающейся сквозь слёзы героиней считается одной из самых трогательных и символичных в истории кинематографа.В Ельцин-центре картину показывают на итальянском языке с русскими субтитрами. Предполагается, что сеансы продлятся до конца месяца.