В Саду Казанцева отметят 100-летие яблони «Китайки»

В этом году одной из самых старых жительниц Сада Казанцева — яблоне сорта «Китайка» — исполняется 100 лет. Дерево было посажено основателем сада, селекционером и садоводом Дмитрием Казанцевым в 1925 году и по сей день остаётся живым символом истории уральского плодового садоводства.Сад Казанцева — уникальный памятник истории Екатеринбурга. Он был заложен в 1913–1914 годах на усадьбе, которую приобрёл Казанцев. Здесь впервые на Урале начали систематически выращивать плодовые деревья и заниматься селекцией. Сегодня сад и дом-усадьба входят в состав Музея истории плодового садоводства Среднего Урала, где сохраняются старинные сорта яблонь, груш, вишен и других культур.Сорт «Китайка», которому посвящено празднование, известен своей зимостойкостью и урожайностью. Дерево растёт на собственных корнях, а не на привое, что делает его особенно ценным образцом для ботаников и садоводов. Несмотря на возраст, яблоня продолжает плодоносить, оставаясь символом живучести и исторической памяти сада.Юбилей «Китайки» отметят камерным вечером, который состоится 21 сентября в усадьбе и саду музея на улице Октябрьской Революции. Гости смогут узнать больше об истории сада, о традициях китайской культуры и о самом дереве-имениннике.