Возрастное ограничение 18+
В Саду Казанцева отметят 100-летие яблони «Китайки»
Фото: Сад Казанцева / t.me/KazantsevGarden
В этом году одной из самых старых жительниц Сада Казанцева — яблоне сорта «Китайка» — исполняется 100 лет. Дерево было посажено основателем сада, селекционером и садоводом Дмитрием Казанцевым в 1925 году и по сей день остаётся живым символом истории уральского плодового садоводства.
Сад Казанцева — уникальный памятник истории Екатеринбурга. Он был заложен в 1913–1914 годах на усадьбе, которую приобрёл Казанцев. Здесь впервые на Урале начали систематически выращивать плодовые деревья и заниматься селекцией. Сегодня сад и дом-усадьба входят в состав Музея истории плодового садоводства Среднего Урала, где сохраняются старинные сорта яблонь, груш, вишен и других культур.
Сорт «Китайка», которому посвящено празднование, известен своей зимостойкостью и урожайностью. Дерево растёт на собственных корнях, а не на привое, что делает его особенно ценным образцом для ботаников и садоводов. Несмотря на возраст, яблоня продолжает плодоносить, оставаясь символом живучести и исторической памяти сада.
Юбилей «Китайки» отметят камерным вечером, который состоится 21 сентября в усадьбе и саду музея на улице Октябрьской Революции. Гости смогут узнать больше об истории сада, о традициях китайской культуры и о самом дереве-имениннике.
Сад Казанцева — уникальный памятник истории Екатеринбурга. Он был заложен в 1913–1914 годах на усадьбе, которую приобрёл Казанцев. Здесь впервые на Урале начали систематически выращивать плодовые деревья и заниматься селекцией. Сегодня сад и дом-усадьба входят в состав Музея истории плодового садоводства Среднего Урала, где сохраняются старинные сорта яблонь, груш, вишен и других культур.
Сорт «Китайка», которому посвящено празднование, известен своей зимостойкостью и урожайностью. Дерево растёт на собственных корнях, а не на привое, что делает его особенно ценным образцом для ботаников и садоводов. Несмотря на возраст, яблоня продолжает плодоносить, оставаясь символом живучести и исторической памяти сада.
Юбилей «Китайки» отметят камерным вечером, который состоится 21 сентября в усадьбе и саду музея на улице Октябрьской Революции. Гости смогут узнать больше об истории сада, о традициях китайской культуры и о самом дереве-имениннике.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Музее истории Екатеринбурга открылась выставка мер и весов
15 сентября 2025
15 сентября 2025
Почти неделю легендарный фильм Милоша Формана можно будет увидеть на большом экране
11 сентября 2025
11 сентября 2025
Сад Нурова готовится к дню рождения
10 сентября 2025
10 сентября 2025
Садовода из Верхней Пышмы осудили за расправу над сосной
12 сентября 2025
12 сентября 2025