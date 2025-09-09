Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге пройдет бизнес-конференция Авито для продавцов «По делу»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Уже меньше месяца остаётся до проведения в Екатеринбурге вторая масштабная конференция Авито для продавцов «По делу». Она состоится 14 октября в МТС Live Холле, а поучаствовать в ней можно будет как «вживую», так и в онлайн-формате.
Программа рассчитана как на опытных предпринимателей, так и на тех, кто только планирует начать работу в электронной коммерции. Участников ждут семь обучающих лекций, кейс-шоу и паблик-толк о маркетинговых трендах. Среди спикеров — топ-менеджеры Авито, руководители ключевых направлений и приглашенные эксперты рынка.
Конференцию откроет управляющий партнер по развитию бизнеса Авито Иван Гуз, который расскажет о макроэкономических тенденциях и новых форматах продаж на платформе. Далее выступающие поделятся практическими инструментами для роста продаж, назовут перспективные товарные ниши и обсудят трудности, с которыми сталкиваются онлайн-продавцы. Отдельный блок будет посвящен свежим продуктовым запускам Авито, а в финале прозвучит выступление гостя, чьё имя пока держат в секрете.
По словам Алексея Ли, директора по продажам вертикали «Товары», прошлогодняя конференция в Москве собрала более 5 тысяч участников офлайн и свыше 160 тысяч зрителей онлайн.
Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на сайте и выбрать удобный формат — офлайн или онлайн.
«Мы не случайно выбрали Екатеринбург. Это город с сильным бизнес-сообществом, и мы хотим поддерживать региональных продавцов, которые составляют 81% нашей аудитории»,
— отметил он.
