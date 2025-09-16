Возрастное ограничение 18+
«Уральский писатель из Москвы» станет героем лекции в Ельцин-центре
Фото: Вечерние Ведомости
В четверг, 18 сентября, в Образовательном центре «ельцинского» небоскрёба в Екатеринбурге состоится четвёртая лекция авторского цикла Натальи Ивановой «Длинные 70-е в литературе: слова сквозь цензуру». Темой встречи станет жизнь и творчество Владимира Маканина — писателя, чье имя хорошо известно не только в России, но и за её пределами.
Владимир Маканин — лауреат крупнейших отечественных литературных премий, включая «Русский Букер», «Большую книгу» и «Ясную поляну». Его произведения переведены на европейские языки, а широкая известность пришла к нему в 1990-е годы. Однако в литературу он вошёл ещё в 1970-е, когда опубликовал повесть «Отставший» — историю писателя, пытавшегося «догнать» ушедшую оттепель и занять своё место в литературном процессе.
Наталья Иванова, ведущая цикла, — писатель, литературный критик, доктор филологических наук и первый заместитель главного редактора журнала «Знамя». В своих лекциях она обращается к периоду с 1968 по 1984 год. Тогда литература искала новые пути развития, балансируя между самиздатом и официальным издательством. Творчество Юрия Трифонова, Фазиля Искандера, Владимира Маканина и Андрея Битова, пробивавшееся сквозь цензурные барьеры, становится предметом исследования лекторского цикла.
Начало четверговой лекции — в 19.00. Вход свободный по предварительной регистрации.
Владимир Маканин — лауреат крупнейших отечественных литературных премий, включая «Русский Букер», «Большую книгу» и «Ясную поляну». Его произведения переведены на европейские языки, а широкая известность пришла к нему в 1990-е годы. Однако в литературу он вошёл ещё в 1970-е, когда опубликовал повесть «Отставший» — историю писателя, пытавшегося «догнать» ушедшую оттепель и занять своё место в литературном процессе.
Наталья Иванова, ведущая цикла, — писатель, литературный критик, доктор филологических наук и первый заместитель главного редактора журнала «Знамя». В своих лекциях она обращается к периоду с 1968 по 1984 год. Тогда литература искала новые пути развития, балансируя между самиздатом и официальным издательством. Творчество Юрия Трифонова, Фазиля Искандера, Владимира Маканина и Андрея Битова, пробивавшееся сквозь цензурные барьеры, становится предметом исследования лекторского цикла.
Начало четверговой лекции — в 19.00. Вход свободный по предварительной регистрации.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Белинка приглашает отметить День пенсионеров музыкальной лекцией
16 сентября 2025
16 сентября 2025
Костюмы Шерлока Холма разберут по ниточкам в Белинке
12 сентября 2025
12 сентября 2025
Куда сходить в Екатеринбурге с 15 по 21 сентября
14 сентября 2025
14 сентября 2025