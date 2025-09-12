Новую книгу о Свердловской киностудии презентуют в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Завтра, 17 сентября, в Доме кино состоится презентация новой книги Степана Недвиги «Кадр за кадром», посвященной жизни Свердловской киностудии в 1960-е годы. Начало мероприятия — в 16.00, вход свободный по предварительной регистрации.Новое издание подробно рассказывает о самых ярких событиях и людях, определявших облик киностудии в один из ключевых периодов её существования. Каждая глава книги посвящена отдельному году: какие фильмы разных жанров и направления было снято в этот год, какие творцы приложили к их созданию свой талант. При этом в книге излагаются малоизвестные факты и прилагаются архивные материалы.При написании книги автор опирался не только на официальные публикации и стенограммы, но и на собственный опыт работы внутри киностудии. Степан Недвига в прошлом работал ведущим инженером звукомонтажного цеха Свердловской киностудии, а сегодня продолжает сохранять её историю в книгах и экскурсиях.На встрече, посвящённой выходу книги, Степан Недвига поделится историей создания книги, расскажет, как ему удается находить уникальные материалы, и ответит на вопросы участников.