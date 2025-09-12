Возрастное ограничение 18+
Белинка приглашает отметить День пенсионеров музыкальной лекцией
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Екатеринбурге пройдёт необычный концерт-лекция «На солнечной поляночке». Местом проведения станет Свердловская областная библиотека имени В. Белинского.
Музыкальный вечер «На солнечной поляночке», включающий в себя элементы одновременно лекции и концертной программы, запланирован на ближайшую пятницу, 19 сентября. В Литературной гостиной основного здания с шести часов вечера будут звучать золотые хиты советской эпохи.
Ведущими концерта-лекции станут Рахель Абельская и Михаил Федотов. В программе вечера — исполнение любимых песен советских лет, рассказы о создании легендарных хитов, истории о композиторах и поэтах-песенниках, а также обсуждение того, как классические произведения звучат в современных интерпретациях. «На солнечной поляночке» задумывается частью цикла мероприятий, приуроченных ко Дню пенсионера в Свердловской области.
Вход на концерт-лекцию бесплатный, но необходима предварительная регистрация по ссылке.
