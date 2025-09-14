В Музее истории Екатеринбурга открылась выставка мер и весов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Сегодня, 15 сентября, состоялось официальное открытие выставки «Чувство меры» в «Доме Качки» на екатеринбургской улице Карла Либкнехта. С завтрашнего дня она будет доступна дня всех посетителей Музея истории Екатеринбурга.Выставка приурочена к столетию Отдела мер и весов по Свердловской области и стала результатом сотрудничества музея с ФБУ «УРАЛТЕСТ», Уральским научно-исследовательским институтом метрологии и Государственным архивом Свердловской области.На выставке представлены эталонные приборы, по которым десятилетиями сверяли рабочие средства измерений. Среди экспонатов — гири и весы конца XIX века, продукция компании Otto Wolff, ленинградского завода «Госметр» и экспериментального завода «Эталон». Посетители увидят и уникальные трофейные приборы немецкого производства, а также американскую измерительную технику, поступившую в СССР по ленд-лизу.Экспозицию дополняют архивные фотографии, документы и видеоматериалы. Особое внимание уделено эвакуации эталонов из Ленинграда в Свердловск в 1941–1942 годах и развитию метрологических служб в послевоенные десятилетия. Для гостей подготовлен аудиогид: голосом выставки стал заслуженный артист России, художественный руководитель Екатеринбургского Дома актёра Илья Скворцов.Планируется, что выставка «Чувство меры» будет работать до 7 декабря.