Возрастное ограничение 18+
В Музее истории Екатеринбурга открылась выставка мер и весов
Фото: Музей истории Екатеринбурга / m-i-e.ru
Сегодня, 15 сентября, состоялось официальное открытие выставки «Чувство меры» в «Доме Качки» на екатеринбургской улице Карла Либкнехта. С завтрашнего дня она будет доступна дня всех посетителей Музея истории Екатеринбурга.
Выставка приурочена к столетию Отдела мер и весов по Свердловской области и стала результатом сотрудничества музея с ФБУ «УРАЛТЕСТ», Уральским научно-исследовательским институтом метрологии и Государственным архивом Свердловской области.
На выставке представлены эталонные приборы, по которым десятилетиями сверяли рабочие средства измерений. Среди экспонатов — гири и весы конца XIX века, продукция компании Otto Wolff, ленинградского завода «Госметр» и экспериментального завода «Эталон». Посетители увидят и уникальные трофейные приборы немецкого производства, а также американскую измерительную технику, поступившую в СССР по ленд-лизу.
Экспозицию дополняют архивные фотографии, документы и видеоматериалы. Особое внимание уделено эвакуации эталонов из Ленинграда в Свердловск в 1941–1942 годах и развитию метрологических служб в послевоенные десятилетия. Для гостей подготовлен аудиогид: голосом выставки стал заслуженный артист России, художественный руководитель Екатеринбургского Дома актёра Илья Скворцов.
Планируется, что выставка «Чувство меры» будет работать до 7 декабря.
Выставка приурочена к столетию Отдела мер и весов по Свердловской области и стала результатом сотрудничества музея с ФБУ «УРАЛТЕСТ», Уральским научно-исследовательским институтом метрологии и Государственным архивом Свердловской области.
На выставке представлены эталонные приборы, по которым десятилетиями сверяли рабочие средства измерений. Среди экспонатов — гири и весы конца XIX века, продукция компании Otto Wolff, ленинградского завода «Госметр» и экспериментального завода «Эталон». Посетители увидят и уникальные трофейные приборы немецкого производства, а также американскую измерительную технику, поступившую в СССР по ленд-лизу.
Экспозицию дополняют архивные фотографии, документы и видеоматериалы. Особое внимание уделено эвакуации эталонов из Ленинграда в Свердловск в 1941–1942 годах и развитию метрологических служб в послевоенные десятилетия. Для гостей подготовлен аудиогид: голосом выставки стал заслуженный артист России, художественный руководитель Екатеринбургского Дома актёра Илья Скворцов.
Планируется, что выставка «Чувство меры» будет работать до 7 декабря.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Луна, заяц и котик станут героями выставки в Екатеринбурге
09 сентября 2025
09 сентября 2025
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга приступила к работе новая детская больница
08 сентября 2025
08 сентября 2025
Екатеринбургский Теле-клуб не открылся к своему 18-летию
06 сентября 2025
06 сентября 2025