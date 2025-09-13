Возрастное ограничение 18+
Работы из Екатеринбурга представили на выставке о российском паблик-арте в Берлине
Фото: телеграм-канал «ЧО»
Работы из Екатеринбурга представили в исследовательской части выставки «Public Art. Искусство в общественном пространстве России», которая открылась в берлинском Русском доме, сообщила пресс-служба фестиваля «ЧО».
В исследовательской части показаны материалы о том, как паблик-арт в российских городах становится способом разговора с городской средой, открывает общественные пространства для переосмысления и изучения. От Екатеринбурга представлена фотодокументация и архивные материалы о паблик-арт-объектах.
Выставка «Public Art. Искусство в общественном пространстве России» будет работать в Берлине до середины лета 2026 года. Экспозиция знакомит с крупными проектами в сфере паблик-арта и включает работы от монументальных росписей до графики, принтов и дизайнерской мебели.
В исследовательской части показаны материалы о том, как паблик-арт в российских городах становится способом разговора с городской средой, открывает общественные пространства для переосмысления и изучения. От Екатеринбурга представлена фотодокументация и архивные материалы о паблик-арт-объектах.
Выставка «Public Art. Искусство в общественном пространстве России» будет работать в Берлине до середины лета 2026 года. Экспозиция знакомит с крупными проектами в сфере паблик-арта и включает работы от монументальных росписей до графики, принтов и дизайнерской мебели.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Уральские арт-объекты и коллекция шапок получили награды WOW AWARDS
13 сентября 2025
13 сентября 2025
В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга приступила к работе новая детская больница
08 сентября 2025
08 сентября 2025
Луна, заяц и котик станут героями выставки в Екатеринбурге
09 сентября 2025
09 сентября 2025