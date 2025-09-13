Работы из Екатеринбурга представили на выставке о российском паблик-арте в Берлине

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Работы из Екатеринбурга представили в исследовательской части выставки «Public Art. Искусство в общественном пространстве России», которая открылась в берлинском Русском доме, сообщила пресс-служба фестиваля «ЧО».В исследовательской части показаны материалы о том, как паблик-арт в российских городах становится способом разговора с городской средой, открывает общественные пространства для переосмысления и изучения. От Екатеринбурга представлена фотодокументация и архивные материалы о паблик-арт-объектах.Выставка «Public Art. Искусство в общественном пространстве России» будет работать в Берлине до середины лета 2026 года. Экспозиция знакомит с крупными проектами в сфере паблик-арта и включает работы от монументальных росписей до графики, принтов и дизайнерской мебели.