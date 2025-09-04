Возрастное ограничение 18+
Уральские арт-объекты и коллекция шапок получили награды WOW AWARDS
Фото: сайт паблик-арт-программы «ЧО» | https://chofest.ru/about_cho
Два арт-объекта фестиваля «ЧО» и коллекция зимних аксессуаров с архитектурными мотивами Екатеринбурга стали лауреатами всероссийской премии WOW AWARDS. Об этом сообщила PR-менеджер фестиваля «ЧО» Диана Кучина.
Серебро и бронзу в новой номинации WOW&АРХСТОЯНИЕ получили арт-объекты «Цветок жизни» Саши Фроловой и «Визмут» художественного объединения «ГУЙ». Бронзовую награду в номинации «Коллаборация» завоевала коллекция шапок, шарфов и варежек Ctrl+C с паттернами зданий Екатеринбурга. Ее создали бренд Check Ya Head, дизайнер Настя Москвина и девелопер «Атом», вдохновившись Домом Севастьянова, Цирком и гостиницей «Исеть».
Премия WOW AWARDS отмечает лучшие рекламные и коммуникационные проекты компаний в девелопменте и самые яркие коллаборации. Церемония награждения прошла в Москве в ночь с 11 на 12 сентября.
В 2023 году лауреатом премии уже становился Екатеринбург: тогда признание получил неформальный гимн города «Развлечение», созданный к 300-летию силами кинокомпании Red Pepper Film, инди-группы «внимание брусника!» и девелопера «Атом».
