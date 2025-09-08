Возрастное ограничение 18+
Костюмы Шерлока Холма разберут по ниточкам в Белинке
Кадр из телевизионного фильма про Шерлока Холмса
Интереснейшая, почти детективная лекция намечается в Свердловской библиотеке имени В. Белинского на 22 сентября. На ней лектор вместе со слушателями расследует детали костюма самого знаменитого сыщика в литературном (и киношном тоже) мире.
Лекция «Шерлок против Шерлока. Костюм сыщика в деталях» входит в цикл «Рождение моды из духа жанра». Автор и ведущая, обозреватель моды Любовь Шокурова, расскажет о том, как рождался этот, один из самых узнаваемых образов в мировой культуре. В ходе встречи гости узнают об истории создания персонажа, эволюции его костюма и появлении культовых атрибутов — знаменитой кепки и трубки. Лекция также затронет вопрос влияния образа Холмса на массовую культуру и других героев литературы и кино.
Отдельное внимание будет уделено прототипам великого сыщика и самым знаковым экранизациям произведений Артура Конан Дойла.
Попасть на лекцию можно бесплатно, но необходима предварительная регистрация. Начало встречи в 18.00.
