Почти неделю легендарный фильм Милоша Формана можно будет увидеть на большом экране

21.18 Четверг, 11 сентября 2025
Кадр из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»
Завтра, 11 сентября, в кинозале Ельцин-центра начнётся показ культовой драмы Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» (One Flew Over the Cuckoo's Nest). Картина, снятая в 1975 году, сейчас считается одной из самых значимых в истории мирового кино и входит во все основные списки «лучших фильмов XX века».

Сюжет фильма «Пролетая над гнездом кукушки» основан на одноименном романе Кена Кизи 1962 года. Главный герой — Рэндл Патрик Макмёрфи (Джек Николсон), преступник и бунтарь, которого переводят из тюрьмы в психиатрическую клинику для экспертизы. Там он сталкивается с жестким контролем старшей медсестры Милдред Рэтчед (Луиза Флетчер). Отказываясь подчиняться правилам, Макмёрфи пробуждает в других пациентах стремление к свободе, но его столкновение с системой становится трагическим.

Фильм получил пять премий «Оскар» в основных категориях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший актер» (Джек Николсон), «Лучшая актриса» (Луиза Флетчер) и «Лучший адаптированный сценарий». Такое сочетание «оскаровских» наград случалась всего трижды в истории кино. Картина также отмечена премиями «Золотой глобус» и BAFTA. Но главное признание шедевру Милоша Формана — неувядающая зрительская любовь к фильму, который считается одним из главных гимнов человеческой свободе.

Показы фильма «Пролетая над гнездом кукушки» в конференц-зале Ельцин-центра продолжатся неделю — до 17 сентября включительно. С расписанием сеансов можно ознакомиться на официальном сайте Ельцин-центра. Для истых киноманов особо ценно то, что демонстрироваться фильм будет на языке оригинала с русскими субтитрами.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
