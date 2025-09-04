Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге состоится бесплатный концерт группы NUGGERS возле Ельцин-центра
Фото: Вечерние Ведомости
Воскресным вечером, 14 сентября, у главного входа в Ельцин-центр прозвучат бодрые фанковые ритмы: здесь под открытым небом состоится акустический концерт группы NUGGERS. Музыканты приглашают жителей и гостей Екатеринбурга вместе вспомнить самые яркие моменты уходящего лета и зарядиться настроением в последние тёплые дни сезона.
Выступление пройдёт на обновленной лестнице, которую этим летом преобразила девелоперская компания «Брусника». Архитекторы добавили в пространство природные элементы, превратив его в уютную площадку для встреч и отдыха. До конца сезона здесь планируют провести еще несколько культурных событий.
NUGGERS — это неклассический брасс-бэнд из Екатеринбурга, который соединяет в своем звучании энергетику фанка и танцевальной электронной музыки. Организаторы уточняют, что слушателями концерта может стать каждый желающий и совершенно бесплатно.
В случае дождя мероприятие перенесут внутрь здания Ельцин-центра. Начало концерта в 19.00.
