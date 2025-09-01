Возрастное ограничение 18+
Сад Нурова готовится к дню рождения
Фото: ВК-группа Сада Нурова / vk.ru/sadnurova
Народный Сад Нурова в Екатеринбурге скоро будет отмечать день рождения. По этому случаю будет организовано немало подарков для друзей этого удивительного уголка, который успел стать ещё и важной точкой на культурной карте города.
Праздник намечен на 21 сентября, и организаторы приглашают всех желающих принять участие в торжестве. Программа пока держится в секрете, но известно, что без традиционных садовых практик событие не обойдётся.
Но день рождения — не повод забывать о делах. Смотрители Сада Нурова поставили перед собой важную задачу — завершить отделку новой площадки. Планируется отсыпать её финишным слоем уральского галечника, чтобы территория стала не только красивее, но и удобнее для культурных мероприятий и приятных встреч.
Для реализации задуманного садоводы рассчитывают на помощь друзей и неравнодушных жителей. На покупку и доставку камней требуется собрать 22 тысячи рублей до 15 сентября. Если удастся достичь цели, то в сам день рождения участники праздника смогут вместе разбрасывать камни, превращая площадку в уютное пространство. Перевести любую посильную сумму можно по системе быстрых платежей через ссылку или воспользоваться реквизитами.
