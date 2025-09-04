Возрастное ограничение 18+

Заявки на True Tech Champ-2025 принимают до 20 октября

14.52 Среда, 10 сентября 2025
Фото предоставлено МТС
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Цифровая экосистема МТС объявила об открытии приёма заявок на участие во всероссийском чемпионате по алгоритмическому и робототехническому программированию True Tech Champ-2025. Принять участие предлагают программистам из Свердловской области, в том числе школьникам и студентам.

Чемпионат пройдёт по двум направлениям: по алгоритмическому и робототехническому программированию.

В треке алгоритмического программирования участникам предстоит решать задачи разной сложности и работать со структурами данных в онлайн-отборе и офлайн-финале. Победители получат денежный приз от 250 тысяч до 1 миллиона рублей в зависимости от занятого места.

Второй трек посвящен робототехническому программированию и предназначен для разработчиков на языках С++, Go, Python, JS, Java, C#. В онлайн-этапах участники будут создавать алгоритмы для навигации роботов в виртуальных лабиринтах. Финалисты примут участие в командных испытаниях на специальной арене с препятствиями, где им предстоит собрать и модифицировать роботов для соревнований. Команда-победитель получит 4 миллиона рублей, второе место принесёт 2,5 миллиона рублей, третье — 1 миллион рублей.

Как отметил директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров, чемпионат проходит уже третий раз. В прошлом году регион представляли 130 студентов.

«И хоть ребята не заняли призовых мест, зарекомендовали себя как настоящие лидеры. За эти годы наш ИТ-фестиваль стал перспективной площадкой для демонстрации своих навыков, получения новых знаний и знакомств. В этом году мы снова выбрали необычный формат самого состязания и подготовили различные развлечения на площадке, усилив их с помощью технологий»,

– сказал Елизаров.


Финал чемпионата состоится 21 ноября в МТС Live Холл в Москве в формате гибрид-реалити-шоу с элементами аниме-сериала: каждый финалист получит цифрового аватара, а кастомизированные роботы на экранах трансформируются в гигантские машины. Искусственный интеллект создаст логотип и маскота каждой команде. Организаторы обещают, что соревнование превратится в живую захватывающую историю на стыке реального и виртуального миров с непредсказуемым концом.

Общий призовой фонд турнира превышает 10 миллионов рублей. Для тех, кто не сможет присутствовать на финале, будет организована интерактивная онлайн-трансляция.

Подать заявку на участие можно на официальном сайте чемпионата до 20 октября включительно.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
До конца приёма заявок на премию «Мебель года» остаётся три дня
04 сентября 2025
Екатеринбуржцы вместе с МТС создали аудиоэкскурсию по Уралмашу
02 сентября 2025
Документы на обучение в Инженерной школе Техуниверситета УГМК принимаются до 25 сентября
09 сентября 2025
В Екатеринбурге стартовало первенство УрФО по дзюдо среди юниоров
07 сентября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Усадьбу Расторгуевых-Харитоновых в Екатеринбурге вновь попытаются получить в собственность местные власти

Вопрос уже поднимался не раз, но договориться с федеральным Минкультом пока не удаётся
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
18:10 В Екатеринбурге изменили систему продажи билетов на матчи «Автомобилиста» для борьбы со спекулянтами
17:41 Свердловская область вошла в топ регионов по зарплатам в металлургии
17:12 Синоптики предупреждают о заморозках в Свердловской области
16:59 В Екатеринбурге скверу присвоили имя заслуженного тренера РСФСР Виктора Кобцева
15:56 Главу Тугулымского округа оштрафовали за долгий ответ местному жителю
15:23 WB взыскал с продавца из Свердловской области более 700 тысяч рублей долга
15:04 На трассе под Каменским-Уральским сбили мужчину
14:52 Заявки на True Tech Champ-2025 принимают до 20 октября
14:01 Около 8,55 млн рублей сэкономили екатеринбуржцы на проезде с начала сентября
13:21 Суд обязал Красноуральскую больницу выплатить сотрудникам 2,5 млн рублей
12:47 345 тысяч свердловских цыплят-несушек отправили в Таджикистан
12:15 «Водоснабжение Каменского городского округа» оштрафовали за загрязнение Исети
11:46 СМИ: в Асбесте во время тренировки внезапно умер 14-летний подросток
11:18 В многоквартирном доме в Кушве обрушилось перекрытие
10:02 На трассе под Белолярским остановили ВАЗ с подростком за рулём
09:36 В Екатеринбурге собираются судить организатора «финансовой пирамиды»
09:05 СМИ сообщают о гибели двухгодовалого мальчика после выпитого уксуса в Екатеринбурге
21:03 В Екатеринбурге Авито Авто проведёт конференцию «Высшая передача»
20:40 Безносой собачке Моте вновь понадобилась ветеринарная помощь
19:35 В Первоуральске раскрыта крупная коррупционная схема
19:18 В Челябинской области за контрабанду леса в Казахстан осудили серовчанку
18:45 Луна, заяц и котик станут героями выставки в Екатеринбурге
18:34 Четырнадцать пожаров и девять спасённых — таковы итоги минувших суток у свердловского МЧС
17:27 В Среднеуральске женщина на Hyundai сбила мужчину на пешеходном переходе
17:07 Жительница Североуральска добилась компенсации за негативные комментарии о себе в интернете
15:58 На Уктусе с электрички сняли юного зацепера
Все новости Свердловской области
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
11:14 Рынок онлайн-услуг в России к 2026 году может вырасти до 27 трлн рублей
20:56 Услуги и креативные профессии стали перспективными нишами для бизнеса на Дальнем Востоке
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
Все новости России и мира
18:10 В Екатеринбурге изменили систему продажи билетов на матчи «Автомобилиста» для борьбы со спекулянтами
17:41 Свердловская область вошла в топ регионов по зарплатам в металлургии
17:12 Синоптики предупреждают о заморозках в Свердловской области
16:59 В Екатеринбурге скверу присвоили имя заслуженного тренера РСФСР Виктора Кобцева
15:56 Главу Тугулымского округа оштрафовали за долгий ответ местному жителю
15:23 WB взыскал с продавца из Свердловской области более 700 тысяч рублей долга
15:04 На трассе под Каменским-Уральским сбили мужчину
14:52 Заявки на True Tech Champ-2025 принимают до 20 октября
14:01 Около 8,55 млн рублей сэкономили екатеринбуржцы на проезде с начала сентября
13:21 Суд обязал Красноуральскую больницу выплатить сотрудникам 2,5 млн рублей
12:47 345 тысяч свердловских цыплят-несушек отправили в Таджикистан
12:15 «Водоснабжение Каменского городского округа» оштрафовали за загрязнение Исети
11:46 СМИ: в Асбесте во время тренировки внезапно умер 14-летний подросток
11:18 В многоквартирном доме в Кушве обрушилось перекрытие
10:02 На трассе под Белолярским остановили ВАЗ с подростком за рулём
09:36 В Екатеринбурге собираются судить организатора «финансовой пирамиды»
09:05 СМИ сообщают о гибели двухгодовалого мальчика после выпитого уксуса в Екатеринбурге
21:03 В Екатеринбурге Авито Авто проведёт конференцию «Высшая передача»
20:40 Безносой собачке Моте вновь понадобилась ветеринарная помощь
19:35 В Первоуральске раскрыта крупная коррупционная схема
19:18 В Челябинской области за контрабанду леса в Казахстан осудили серовчанку
18:45 Луна, заяц и котик станут героями выставки в Екатеринбурге
18:34 Четырнадцать пожаров и девять спасённых — таковы итоги минувших суток у свердловского МЧС
17:27 В Среднеуральске женщина на Hyundai сбила мужчину на пешеходном переходе
17:07 Жительница Североуральска добилась компенсации за негативные комментарии о себе в интернете
15:58 На Уктусе с электрички сняли юного зацепера
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK