Заявки на True Tech Champ-2025 принимают до 20 октября

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Цифровая экосистема МТС объявила об открытии приёма заявок на участие во всероссийском чемпионате по алгоритмическому и робототехническому программированию True Tech Champ-2025. Принять участие предлагают программистам из Свердловской области, в том числе школьникам и студентам.Чемпионат пройдёт по двум направлениям: по алгоритмическому и робототехническому программированию.В треке алгоритмического программирования участникам предстоит решать задачи разной сложности и работать со структурами данных в онлайн-отборе и офлайн-финале. Победители получат денежный приз от 250 тысяч до 1 миллиона рублей в зависимости от занятого места.Второй трек посвящен робототехническому программированию и предназначен для разработчиков на языках С++, Go, Python, JS, Java, C#. В онлайн-этапах участники будут создавать алгоритмы для навигации роботов в виртуальных лабиринтах. Финалисты примут участие в командных испытаниях на специальной арене с препятствиями, где им предстоит собрать и модифицировать роботов для соревнований. Команда-победитель получит 4 миллиона рублей, второе место принесёт 2,5 миллиона рублей, третье — 1 миллион рублей.Как отметил директор МТС в Свердловской области Андрей Елизаров, чемпионат проходит уже третий раз. В прошлом году регион представляли 130 студентов.Финал чемпионата состоится 21 ноября в МТС Live Холл в Москве в формате гибрид-реалити-шоу с элементами аниме-сериала: каждый финалист получит цифрового аватара, а кастомизированные роботы на экранах трансформируются в гигантские машины. Искусственный интеллект создаст логотип и маскота каждой команде. Организаторы обещают, что соревнование превратится в живую захватывающую историю на стыке реального и виртуального миров с непредсказуемым концом.Общий призовой фонд турнира превышает 10 миллионов рублей. Для тех, кто не сможет присутствовать на финале, будет организована интерактивная онлайн-трансляция.Подать заявку на участие можно на официальном сайте чемпионата до 20 октября включительно.