Луна, заяц и котик станут героями выставки в Екатеринбурге

В пятницу, 12 сентября, на четвёртом этаже пристроя Свердловской областной библиотеки имени В. Белинского откроется необычная выставка. Называется она «Луна. Заяц. Котик. Осень» и станет частью фестиваля «Время АКИ», организованного обществом «Россия – Япония».Посетителей ждёт погружение в атмосферу японской мифологии и сезонных традиций. В центре внимания — легенда о волшебной Луне, на поверхности которой японцы видят не привычного европейскому глазу «человека», а Зайца, толкущего порошок бессмертия. Этот образ прочно укоренился в японской культуре: он встречается в поэзии, изобразительном искусстве, сказках и даже на гербах самурайских родов.Выставка познакомит гостей с историей почитания Зайца и расскажет о том, как осенние лунные праздники (цукками) стали частью культурного кода Японии. Среди экспонатов — предметы декоративного искусства и игрушки, в которых отражается этот образ. Организаторы обещают, что атмосфера мероприятия будет напоминать настоящий японский осенний фестиваль с умиротворённым созерцанием Луны и «уютными» историями.Площадкой для выставки станет Отдел литературы на иностранных языках Белинки. Официально открытие запланировано на шесть часов вечера.