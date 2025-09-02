Возрастное ограничение 18+
Уральские физики нашли способ увеличить стабильность магнитов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Физики Уральского федерального университета разработали метод для повышения стабильности магнитов, которые используют в высокоэффективных электродвигателях. Например, в насосах для нефтедобычи и в стоматологическом оборудовании.
Полученные результаты ученые опубликовали в Journal of Alloys and Compounds, рассказали в пресс-службе университета.
Как объяснил руководитель исследовательской группы, заведующий кафедрой магнетизма и магнитных наноматериалов УрФУ Алексей Волегов, они использовали нанокристаллический материал, который применяют в качестве наполнителя в магнитопластах и магнитоэластах, и отдельно изготовили лёгкоплавкую добавку, содержащую редкоземельные металлы.
По его словам, такой подход приводит к тому, что намагниченность почти не уменьшается, а коэрцитивная сила наоборот увеличивается в 1,5-2 раза.
«В процессе отжига лёгкоплавкая добавка в жидком состоянии обволакивала кристаллиты материала и сформировала структуру "ядро-оболочка". Иными словами, добавка, содержащая редкоземельные металлы, создала на поверхности каждого кристаллита "оболочку", которая препятствует размагничиванию, что резко увеличивает его коэрцитивную силу»,
– пояснил Алексей Волегов.
По его словам, такой подход приводит к тому, что намагниченность почти не уменьшается, а коэрцитивная сила наоборот увеличивается в 1,5-2 раза.
