Познакомиться с позднесоветским искусством Татарстана можно будет в Ельцин-центре
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Через пару дней (а точнее, в среду, 10 сентября) в медиазале Образовательного центра (третий этаж Ельцин-центра в Екатеринбурге) состоится лекция искусствоведа Разили Ильясовой. Разговор пойдёт на тему «Позднесоветское искусство Татарстана: традиция и эксперименты».
Как отмечают организаторы, позднесоветское искусство республики Татарстан стало заметным и самобытным этапом в культурной истории региона. Оно сочетало официальный метод социалистического реализма с альтернативными художественными практиками. Начиная с 1960-х годов в Татарстане усилился интерес к авангардистским поискам — их питали как традиции казанского авангарда, так и национальные особенности, социальные перемены и знакомство с зарубежными тенденциями. Несмотря на критику и запреты со стороны официальных структур, художники продолжали экспериментировать с новыми формами и образами.
О творчестве таких татарских художников, как Баки Урманче, Алексей Аникеенок, Константин Васильев, Ильдар Ханов, Виктор Аршинов на лекции будет упомянуто особо, как о наиболее видных деятелях изобразительного искусства республики. Прочтёт лекцию о них Разиля Ильясова — старший научный сотрудник Государственного музея изобразительных искусств Татарстана, член Ассоциации искусствоведов России.
Вход на лекцию свободный, но требуется предварительная регистрация на официальном сайте Ельцин-центра.
