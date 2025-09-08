Возрастное ограничение 18+

Свердловская область вошла в топ-6 регионов по просмотрам фильмов и сериалов летом

16.40 Понедельник, 8 сентября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область вошла в рейтинг самых «киноактивных» регионов России, составленный командой холдинга МТС Медиа, благодаря количеству фильмов и сериалов, которые просмотрели жители региона за минувшее лето.

Согласно исследованию, проведённому на основе данных онлайн-кинотеатра KION, наиболее активно фильмы и сериалы смотрели жители Москвы и области, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Свердловской и Ростовской областей. Чаще всего россияне смотрели комедии, детскую анимацию, драмы, боевики и триллеры.

В топе просмотров оказались сериалы «Три сестры» с Ларисой Гузеевой и Павлом Деревянко, «Театральная зона» с Никитой Кологривым, криминальная драма «Жизнь по вызову» с Павлом Прилучным. Среди фильмов лидировали романтическая комедия «Притворись моим мужем», драма «Олень» и боевик «Мастер» с Джейсоном Стейтемом.

У детской аудитории особой популярностью пользовались такие фильмы как «Чебурашка: Секрет праздника», «Вовка и зима в Тридевятом царстве», «Леди Баг и Супер Кот: Париж», «Умка на елке» и «Леди Баг и Супер Кот: Шанхай», «Легенда о Леди Драконе». Самыми востребованными мультсериалами стали российские «Три кота», «Синий трактор», «Маша и Медведь», «Барбоскины», в пятерке лидеров также «Леди Баг и Супер Кот».

В музыкальной сфере число уникальных пользователей МТС Музыки выросло на 54% по сравнению с летом 2024 года. Главными артистами сезона стали MACAN, Zivert и башкирская группа AY YOLA. Треком лета признан совместный сингл MACAN и Басты «Пусть Бог будет рядом с твоими планами».

Концертная активность также показала рост: на летние мероприятия россияне приобрели на 26% больше билетов по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость билета составила 2454 рубля, увеличившись на 21%. Популярными стали концерты ANNA ASTI, MACAN, группы «Звери» и фестивали Summer Sound, «МТС Live Лето», Signal.

В книжной сфере читательская активность выросла на 18% по сравнению с весной. По данным сервиса «Строки», июль стал пиковым месяцем с долей потребления 51,35%. Ведущими жанрами стали фэнтези, фантастика, детективы и любовные романы. Самыми востребованными произведениями оказались романы Ребекки Яррос «Четвертое крыло» и «Железное пламя».

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
