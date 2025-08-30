Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургский Теле-клуб не открылся к своему 18-летию
Фото: ВК сообщество «Телеклуб» | vk.com/teleclub
Сегодня, 6 сентября, Теле-клуб мог бы отметить своё 18-летие. Однако праздника не состоялось — одна из самых известных концертных площадок Екатеринбурга до сих пор не открыта после приостановки деятельности.
Ранее, в апреле, клуб сообщил о закрытии по решению суда после проверки пожарной безопасности. Несмотря на то что большинство замечаний было устранено, суд избрал самую строгую меру — приостановление работы. С тех пор концерты в основном зале не проводятся, а мероприятия переносятся на другие площадки.
Как сообщил СМИ генеральный директор холдинга Tele-Club Group Олег Кумыш, помещение пока законсервировано. Часть предписаний клуб выполнил, однако средств на выполнение новых требований МЧС, включая обработку металлоконструкций и обновление систем противопожарной безопасности, у компании нет.
