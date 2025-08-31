Возрастное ограничение 18+
Последнюю в этом году серию уличных прогулок запускает Музей истории Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Музей истории Екатеринбурга опубликовал программу сентябрьских информативных прогулок с напоминанием, что первый месяц осени завершает цикл пешеходных экскурсий в 2025 году. Далее уральская погода уже не позволит так же приятно рассматривать городские пейзажи под рассказ гида.
Первая из сентябрьских «Прогулок с музеем» состоится уже завтра, 6 числа. Она называется «Потому что все меня любили…» и посвящена детству поэта Бориса Рыжего (ставшего очень популярным в последнее время). Маршрут стартует от трамвайного кольца «Вторчермет» — именно этот район, где прошло детство поэта, не раз упоминался в его произведениях.
На 13 сентября запланирована прогулка «Как архитекторы Екатеринбург в Свердловск превращали». Во время этой экскурсии её участники узнают о преобразовании купеческого города в индустриальный центр и познакомятся с памятниками конструктивизма. Ещё через неделю, 20 сентября, горожан и гостей уральской столицы ждёт экскурсия «Каменный пояс Екатеринбургской подземки», а закроет сезон 27 сентября экскурсия «Химмаш! Совмод!», посвящённая модернистской архитектуре 1960–70-х годов в рабочем посёлке Химмаша.
Подробная информация о маршрутах пешеходных прогулок доступны на сайте Музея истории Екатеринбурга. Там же можно зарегистрироваться, чтобы получить возможность влиться в интересующую экскурсию.
