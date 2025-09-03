Возрастное ограничение 18+
Фестиваль золота захватит два уральских города
Иллюстрация: Свердловский областной краеведческий музей
В 13 день сентября в Свердловском областном краеведческом музее имени О. Е. Клера стартует Фестиваль золота. Мероприятие будет параллельно проводится в Берёзовском.
Фестиваль золота пройдёт на двух площадках: в музейно-выставочном центре «Дом Поклевских-Козелл» в Екатеринбурге и в Музее золота в Берёзовском. Программа включает мастер-класс по макетированию ювелирных изделий, лекцию «Золотые страницы истории Урала», презентацию выставки «Драгоценные истории», а также мастер-класс по промывке золота, где гости смогут попробовать себя в роли старателей.
Посетителям выставочного центра «Дом Поклевских-Козелл» расскажут об открытии первого в России месторождения золота возле Екатеринбурга. Участники также узнают о том, как Урал стал центром огранки камней и производства драгоценностей, а отдельный блок программы будет посвящён украшениям династии Романовых.
Подробную программу фестиваля можно изучить на сайте краеведческого музея.
