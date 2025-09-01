Возрастное ограничение 18+
«Хор Мажор» в Екатеринбурге исполнит всемирно любимые рок-хиты
Фото: Музей истории Екатеринбурга / m-i-e.ru
Известные песни любимых миллионами фанатов рок-группы прозвучат в Екатеринбурге в хоровом исполнении. Они составят программу воскресного концерта, запланированного в креативном кластере «Л52» (ул. Бажова, 124а).
В программе концерта под названием «Рок-хиты в хоровом исполнении» — композиции групп «Muse», «Imagine Dragons», «Depeche Mode», «Kiss», «Radiohead», «Наутилус Помпилиус», «АукцЫон». Кроме того, прозвучат произведения музыкантов Евгения Трофимова и Антона Токарева. Исполнителями на сцене выступят вокалисты эстрадного коллектива «Хор Мажор». Но каждый слушатель в зале сможет присоединиться и влить свой голос в общий хор — это будет только приветствоваться в этом необычном рок-представлении.
Начнётся концерт 7 сентября в 15.00. Ориентировочная продолжительность его — один час. Билеты можно купить уже сейчас, например — через сайт Музея истории Екатеринбурга.
