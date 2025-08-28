До конца приёма заявок на премию «Мебель года» остаётся три дня





– руководитель категории «Мебель и Интерьер» на Авито Никита Ткачёв. «Сегодня мебельная индустрия проходит через новый виток развития – мы видим, что за последние несколько лет в России появилось очень много талантливых производителей, которые создают необычные изделия, соответствующие растущему запросу пользователей на интересные интерьерные решения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Через три дня, 7 сентября, завершается приём заявок на ежегодную премию от Авито «Мебель года» среди производителей и дизайнеров. Цель конкурса – отметить лучшие образцы и поддержать отечественных производителей мебели.Для участия необходимо зарегистрировать до пяти работ, которые были созданы не более трёх лет назад, в одной из шести категорий: «Мебель для гостиной и спальни», «Кухни и обеденная зона», «Детская мебель», «Мебель для общественных и уличных пространств», «Декор/интерьер» и «Признание Авито». В каждой категории несколько номинаций. Всего их 17. В каждой будут выбраны по три победителя. Участие в конкурсе бесплатное.В этом году заявки начали принимать с 3 июня. С 8 сентября начнётся оценка работ жюри, а с 10 октября до 10 ноября пройдёт публичное голосование. Итоги конкурса будут подведены на церемонии награждения 26 ноября. Победителей определят по результатам оценки жюри и народного голосования.Среди участников уже есть компании из Екатеринбурга, Красноярска, Новосибирска, Ростова-на-Дону и других городов России.В 2024 году в премии приняли участие около 3 000 заявок, а победителями стали 37 производителей, которые получили специальные бейджи и возможность представить свои работы на выставке в Московском музее дизайна Новой Третьяковской галерее.