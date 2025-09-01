Возрастное ограничение 18+
Резьбе по дереву научат в саду-музее Казанцева
Фото: Свердловский областной краеведческий музей
В ближайшую субботу, 6 сентября, в Музее истории плодового садоводства Среднего Урала стартует проект «Мастерская яблоневых грёз». Первое событие программы — мастер-класс и встреча с художницей Катей Антошкиной, посвящённые традиции пряничных досок и искусству резьбы по дереву.
Гости музея и сада Казанцева узнают, зачем нужна пряничная доска и обязательно ли использовать её по прямому назначению. Катя Антошкина расскажет о своей художественной практике, продемонстрирует традиционные техники и поделится любимым рецептом пряничного теста. Участники попробуют создать собственный растительный орнамент, вдохновляясь формами и мотивами разных эпох, а затем вырежут его на липовой доске. Готовые работы можно будет использовать дома для приготовления печатных пряников или печенья.
Вход на мероприятие свободный, но требуется регистрация. Начало мероприятия в 14.00.
Для справки: Катя Антошкина — мультидисциплинарная художница из Новоуральска, выпускница Московского государственного университета печати имени Ивана Фёдорова. В 2024 году она была резиденткой мастерских Уральского филиала ГМИИ имени А. Пушкина. Её инсталляции в Саду Казанцева отличаются тонкой работой с деталями: например, яблочными косточками, вырезанными из дерева.
