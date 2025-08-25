В библиотеке УрГАХУ открылась выставка курсовых работ студентов-монументалистов

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В библиотеке Уральского государственного архитектурно-художественного университета стартовала выставка курсовых проектов студентов 3–4 курсов специальности «Монументально-декоративное искусство». На ней представлены интерьеры общественных учреждений и оформление промышленных зданий.Авторы выставленных работ — будущие художники-монументалисты. В их проектах раскрываются разные аспекты взаимодействия искусства, архитектуры и современной жизни. Так, студенты третьего курса работали над художественными решениями интерьеров культурно-образовательных учреждений. Их эскизы мозаичных композиций охватывают широкий круг тем: от сельского хозяйства и медицины до кинематографа, высокой моды и освоения космоса.Студенты четвёртого курса специализации «Монументально-декоративное искусство (живопись)» посвятили проекты оформлению промышленных зданий на тему «Человек и высокие технологии». Интересно, что в их работах можно увидеть не только посвящение научному прогрессу, но и волнение об окружающей среде.Ещё одна группа студентов, обучающихся монументально-декоративному искусству для оформления интерьеров, представила комплексное оформление холлов гостиниц. В основу их работ легли мотивы литературных произведений.Экспозиция будет открыта до 14 сентября, — сообщают в вузе.