Екатеринбуржцы вместе с МТС создали аудиоэкскурсию по Уралмашу
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Цифровая экосистема МТС совместно с Екатеринбургской академией современного искусства представила народный путеводитель по «самому советскому» району Екатеринбурга – «Городские легенды. Уралмаш».
В создании маршрута по историческому району приняли участие преподаватели ЕАСИ и участники клуба «Любители Уралмаша». Озвучили путеводитель радиоведущие Михаил Сушков с радио СИ и Ольга Невская с радио «Пилот ФМ».
Двухчасовая экскурсия включает рассказы о заводе тяжелого машиностроения, который в советское время называли «заводом заводов», знакомство с архитектурным памятником – Белой Башней, историю бывшего заводского общежития «Мадрид» и первые благоустроенные дома соцгорода. Маршрут также проходит через старый и новый Дворцы культуры УЗТМ и квартал бывшей заводской элиты, получивший название «Дворянское гнездо».
По словам директора свердловского филиала МТС Андрея Елизарова, аудиогид достоин не только внимания туристов, но и местных жителей.
Аудиоэкскурсия доступна для пользователей всех операторов связи бесплатно в мобильном приложении tmatic.travel.
«Уральский завод тяжелого машиностроения – УЗТМ или просто Уралмаш – один из символов советского времени. Символ индустриализации, организации нового быта, дерзкого архитектурного планирования. Новый путеводитель по Уралмашу должен заинтересовать не только иногородних экскурсантов, но и самих горожан, для которых этот район по тем или иным причинам остаётся терра инкогнита»,
– сказал Андрей Елизаров.
