Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге откроется выставка авторских кукол «В гостях у сказок А. Птушко»
Фото: Свердловский областной краеведческий музей / uole-museum.ru
На пятый день сентября в Свердловском областном краеведческом музее состоится открытие итоговой выставки IX Всероссийского конкурса авторских художественных кукол «В гостях у сказок А. Птушко». Экспозиция приурочена к 125-летию со дня рождения выдающегося советского режиссёра, подарившего зрителям фильмы «Новый Гулливер», «Руслан и Людмила», «Сказка о потерянном времени» и другие любимые многими поколениями ленты.
Художественная кукла в экспозиции выставки станет проводником в мир киносказок Птушко. Каждый экспонат — это самостоятельный художественный образ, в котором переплетаются фантазия, память о детстве, эмоции и образовательный потенциал. Посетители смогут увидеть, как мастера из разных городов страны — от Магадана и Севастополя до Москвы, Петербурга и Урала — интерпретируют знакомые образы и сюжеты в формате кукольного искусства.
В конкурсе приняли участие более 30 художников. Представляя свои работы, мастера сопровождали их рассказами об истории фильмов, о костюмах и спецэффектах, таким образом конкурс превратился в своеобразный мост между искусством кино и искусством куклы.
Торжественное открытие выставки пройдёт 5 сентября в 16.00. Планируется, что экспозиция в Музее истории и археологии Урала будет работать до 21 января 2026 года.
Художественная кукла в экспозиции выставки станет проводником в мир киносказок Птушко. Каждый экспонат — это самостоятельный художественный образ, в котором переплетаются фантазия, память о детстве, эмоции и образовательный потенциал. Посетители смогут увидеть, как мастера из разных городов страны — от Магадана и Севастополя до Москвы, Петербурга и Урала — интерпретируют знакомые образы и сюжеты в формате кукольного искусства.
В конкурсе приняли участие более 30 художников. Представляя свои работы, мастера сопровождали их рассказами об истории фильмов, о костюмах и спецэффектах, таким образом конкурс превратился в своеобразный мост между искусством кино и искусством куклы.
Торжественное открытие выставки пройдёт 5 сентября в 16.00. Планируется, что экспозиция в Музее истории и археологии Урала будет работать до 21 января 2026 года.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Выставку памяти Ярополка Лапшина готовит Свердловская киностудия
25 августа 2025
25 августа 2025
Куда сходить в Екатеринбурге с 1 по 7 сентября
31 августа 2025
31 августа 2025
Екатеринбурге проводит лето фестивалем «Спорт для всех»
27 августа 2025
27 августа 2025
Свердловские боксеры завоевали медали на чемпионате России
23 августа 2025
23 августа 2025