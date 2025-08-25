В Екатеринбурге откроется выставка авторских кукол «В гостях у сказок А. Птушко»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

На пятый день сентября в Свердловском областном краеведческом музее состоится открытие итоговой выставки IX Всероссийского конкурса авторских художественных кукол «В гостях у сказок А. Птушко». Экспозиция приурочена к 125-летию со дня рождения выдающегося советского режиссёра, подарившего зрителям фильмы «Новый Гулливер», «Руслан и Людмила», «Сказка о потерянном времени» и другие любимые многими поколениями ленты.Художественная кукла в экспозиции выставки станет проводником в мир киносказок Птушко. Каждый экспонат — это самостоятельный художественный образ, в котором переплетаются фантазия, память о детстве, эмоции и образовательный потенциал. Посетители смогут увидеть, как мастера из разных городов страны — от Магадана и Севастополя до Москвы, Петербурга и Урала — интерпретируют знакомые образы и сюжеты в формате кукольного искусства.В конкурсе приняли участие более 30 художников. Представляя свои работы, мастера сопровождали их рассказами об истории фильмов, о костюмах и спецэффектах, таким образом конкурс превратился в своеобразный мост между искусством кино и искусством куклы.Торжественное открытие выставки пройдёт 5 сентября в 16.00. Планируется, что экспозиция в Музее истории и археологии Урала будет работать до 21 января 2026 года.