Попробовать себя в актёрстве приглашают в Ельцин-центр

Арт-клуб «В Центре» (который находится на пятом этаже Ельцин-центра) приглашает екатеринбуржцев на бесплатное пробное занятие по актёрскому мастерству. Оно пройдёт в последний день августа.На пробном занятии по актёрскому мастерству каждый желающий сможет попробовать свои силы на сцене, познакомиться с мастером курса и определить для себя цели дальнейшего обучения (или же отказаться от мечты стать актёром). Организаторы пробного занятия отмечают, что в этом году программа курса претерпела изменения и стала более насыщенной. Полугодовое обучение разделено на три тематических блока, которые помогут участникам глубже погрузиться в атмосферу театра.Первый блок — «Голос и тело» — стартует 16 сентября. Он посвящён работе над голосом и телесными практиками. Участники научатся избавляться от зажимов, управлять телом и голосом, делать его выразительным и объемным. В ноябре–декабре пройдёт блок «Воображение и внимание». Здесь слушатели будут развивать фантазию, придумывать обстоятельства и создавать персонажей в рамках заданных условий. Заключительный блок «Актёрские техники» запланирован на январь–февраль. В его рамках участники познакомятся с актёрскими тренингами и освоят как внешние, так и внутренние психотехники.Попасть на пробное занятие (оно начнётся в 14.00) можно бесплатно. Но для этого нужно пройти регистрацию, которая уже открыта на официальном сайте Ельцин-центра.