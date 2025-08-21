Возрастное ограничение 18+

Екатеринбуржцы стали чаще читать книги братьев Стругацких

14.11 Четверг, 28 августа 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
К столетию со дня рождения Аркадия Стругацкого цифровая экосистема МТС на основе данных сервиса «Строки» изучила предпочтения екатеринбуржцев при выборе произведений братьев Стругацких и выяснила, кто чаще выбирает их истории и какие из них самые популярные.

Наиболее активными читателями произведений Стругацких оказались мужчины и женщины в возрасте от 35 до 44 лет. Самой популярной стала повесть «Пикник на обочине» 1972 года. По её мотивам режиссёр Андрей Тарковский снял фильм «Сталкер», сценарий к которому написали сами братья Стругацкие.

Второе место в рейтинге занял аудиоспектакль «Трудно быть богом» 1964 года. По этой повести Алексей Герман снял свой последний фильм, работа над которым длилась 14 лет.

Третьими по популярности стали новеллы «Полдень. XXII век». В 1992 году в Екатеринбурге была издана эта повесть под названием «Возвращение, Полдень XXII век», где упоминается Свердловск и гигантская статуя Ленина над городом.

В целом за год спрос на книги писателей-фантастов в Екатеринбурге вырос в полтора раза.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Сад Казанцева присоединяется к книжному фестивалю
21 августа 2025
Уральцы стали чаще сдавать старые телефоны при покупке новых
22 августа 2025
Навыки работы с нейросетями стали появляться в резюме в 2,3 раза чаще
19 августа 2025
«Призрак в доспехах» приходит на большой экран Ельцин-центра
27 августа 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Только 26,5% детей мигрантов в Екатеринбурге успешно сдали тест по русскому языку
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
15:18 Пикет против застройки в парке 50-летия ВЛКСМ вновь прошёл в Екатеринбурге
15:09 Из-за откладывающегося капремонта в свердловских домах возбудили уголовное дело
14:11 Екатеринбуржцы стали чаще читать книги братьев Стругацких
14:10 Велосипедист погиб после столкновения с BMW на трассе между Нижним Тагилом и Нижней Салдой
13:24 На Авито запустили расчет стоимости ремонта в объявлениях о продаже квартир
12:59 В столкновении Daewoo Nexia с грузовиком под Екатеринбургом погибла женщина
12:31 В Екатеринбурге предложили сделать бесплатный проезд для школьников
11:43 Из-за четырёх изображений в соцсетях серовчанина будут судить за неуважение чувств верующих
10:57 Незамеченная яма стала причиной гибели мотоциклиста в Екатеринбурге
10:43 За два дня в Свердловскую область ввезли более десяти миллионов насекомых и клещей
10:25 На берегу затопленного карьера в Артёмовском нашли детские вещи
09:41 Водителей предупредили о тумане на дорогах под Североуральском
09:30 Из-за тонировки стёкол «Порша» екатеринбуржец встретит свой день рождения в изоляторе
08:52 Жителя Ангарска подозревают в изнасиловании десятилетней девочки в подъезде Екатеринбурга
20:59 «Призрак в доспехах» приходит на большой экран Ельцин-центра
20:30 Почти полмиллиона рублей выплатит новоуральский таксопарк пешеходке
19:43 Школа тифлокомментирования начала работу в Екатеринбурге
19:22 В Екатеринбурге задержан водитель с тремя сотнями неоплаченных штрафов
19:21 В Верхней Пышме отметили 15-летие региональной Общественной палаты
18:53 Верхнепышминский «Чижик» заплатит за травму покупательницы
18:35 Екатеринбурге проводит лето фестивалем «Спорт для всех»
18:12 Из чёртовой дюжины свердловских пожаров вторника только три случились в жилом секторе
17:06 Дожди и похолодание прогнозируют в Свердловской области
16:43 Жителей Свердловской области предупредили о фейки про изъятие топлива на нужны военных
16:23 В Артёмовском пропал восьмилетний мальчик в синей футболке
16:10 Только 26,5% детей мигрантов в Екатеринбурге успешно сдали тест по русскому языку
Все новости Свердловской области
17:08 Эксперты рассказали, почему кондиционер перестает работать в автомобиле и как этого избежать
19:33 Аналитики составили рейтинг самых востребованных видов строительной техники в России
12:36 С 1 сентября банкоматы могут ограничить выдачу наличных при подозрении на мошенничество
23:54 Российского физика задержали в Монголии во время исследования радиоактивных отходов
18:00 Умер авторитетный журналист и общественный деятель Андрей Жвирблис
18:48 С 11 августа вступил в силу закон о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства РФ
18:24 Более 1000 предпринимателей из 70 российских регионов подали заявки в программу Минэкономразвития и Авито
14:26 Банк ДОМ.РФ в полтора раза увеличил выдачу кредитов на строительство домов
23:06 Умер основатель и совладелец крупнейшего российского девелопера
22:47 В ЦБ отметили рост интереса к гос- и корпоративным бумагам на фоне падения акций и ослабления рубля
21:53 Минцифры предлагает ввести «детские сим-карты» для маленьких россиян
23:56 Главный редактор канала «Baza» и его коллега задержаны в Москве
22:20 Госдума приняла закон о штрафах за «умышленный поиск экстремистских материалов»
21:24 В Госдуму внесли законопроект о круглогодичном призыве россиян на военную службу
21:09 Оба депутата Госдумы от Липецкой области скончались в период своих полномочий
17:58 Верховный суд ликвидировал партию РОС
20:46 Путин прибыл в УрФО и посмотрел на тушение кокса
17:51 Ипотечную ставку в зависимости от количества детей предложил ввести спикер Госдумы Володин
14:09 Полицейским в РФ намерены компенсировать суммы взяток, от которых они отказались
16:47 В Верховный суд РФ поступил иск о ликвидации политической партии РОС
17:58 Молодых инженеров приглашают на технологический форум в Томске
20:00 После задержания оппозиционного мэра Стамбула в городах Турции прошли массовые протесты
19:35 В МВД России растёт кадровый дефицит: количество вакансий превысило 172 тысячи
15:07 Учёные связывают температурные качели с ускорением климата
19:34 В Москве пройдут соревнования кассиров, продавцов и директоров магазинов
21:22 После проверок в России массово закрываются магазины красноярской сети «Светофор»
Все новости России и мира
15:18 Пикет против застройки в парке 50-летия ВЛКСМ вновь прошёл в Екатеринбурге
15:09 Из-за откладывающегося капремонта в свердловских домах возбудили уголовное дело
14:11 Екатеринбуржцы стали чаще читать книги братьев Стругацких
14:10 Велосипедист погиб после столкновения с BMW на трассе между Нижним Тагилом и Нижней Салдой
13:24 На Авито запустили расчет стоимости ремонта в объявлениях о продаже квартир
12:59 В столкновении Daewoo Nexia с грузовиком под Екатеринбургом погибла женщина
12:31 В Екатеринбурге предложили сделать бесплатный проезд для школьников
11:43 Из-за четырёх изображений в соцсетях серовчанина будут судить за неуважение чувств верующих
10:57 Незамеченная яма стала причиной гибели мотоциклиста в Екатеринбурге
10:43 За два дня в Свердловскую область ввезли более десяти миллионов насекомых и клещей
10:25 На берегу затопленного карьера в Артёмовском нашли детские вещи
09:41 Водителей предупредили о тумане на дорогах под Североуральском
09:30 Из-за тонировки стёкол «Порша» екатеринбуржец встретит свой день рождения в изоляторе
08:52 Жителя Ангарска подозревают в изнасиловании десятилетней девочки в подъезде Екатеринбурга
20:59 «Призрак в доспехах» приходит на большой экран Ельцин-центра
20:30 Почти полмиллиона рублей выплатит новоуральский таксопарк пешеходке
19:43 Школа тифлокомментирования начала работу в Екатеринбурге
19:22 В Екатеринбурге задержан водитель с тремя сотнями неоплаченных штрафов
19:21 В Верхней Пышме отметили 15-летие региональной Общественной палаты
18:53 Верхнепышминский «Чижик» заплатит за травму покупательницы
18:35 Екатеринбурге проводит лето фестивалем «Спорт для всех»
18:12 Из чёртовой дюжины свердловских пожаров вторника только три случились в жилом секторе
17:06 Дожди и похолодание прогнозируют в Свердловской области
16:43 Жителей Свердловской области предупредили о фейки про изъятие топлива на нужны военных
16:23 В Артёмовском пропал восьмилетний мальчик в синей футболке
16:10 Только 26,5% детей мигрантов в Екатеринбурге успешно сдали тест по русскому языку
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK