Екатеринбуржцы стали чаще читать книги братьев Стругацких

К столетию со дня рождения Аркадия Стругацкого цифровая экосистема МТС на основе данных сервиса «Строки» изучила предпочтения екатеринбуржцев при выборе произведений братьев Стругацких и выяснила, кто чаще выбирает их истории и какие из них самые популярные.Наиболее активными читателями произведений Стругацких оказались мужчины и женщины в возрасте от 35 до 44 лет. Самой популярной стала повесть «Пикник на обочине» 1972 года. По её мотивам режиссёр Андрей Тарковский снял фильм «Сталкер», сценарий к которому написали сами братья Стругацкие.Второе место в рейтинге занял аудиоспектакль «Трудно быть богом» 1964 года. По этой повести Алексей Герман снял свой последний фильм, работа над которым длилась 14 лет.Третьими по популярности стали новеллы «Полдень. XXII век». В 1992 году в Екатеринбурге была издана эта повесть под названием «Возвращение, Полдень XXII век», где упоминается Свердловск и гигантская статуя Ленина над городом.В целом за год спрос на книги писателей-фантастов в Екатеринбурге вырос в полтора раза.