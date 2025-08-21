Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржцы стали чаще читать книги братьев Стругацких
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
К столетию со дня рождения Аркадия Стругацкого цифровая экосистема МТС на основе данных сервиса «Строки» изучила предпочтения екатеринбуржцев при выборе произведений братьев Стругацких и выяснила, кто чаще выбирает их истории и какие из них самые популярные.
Наиболее активными читателями произведений Стругацких оказались мужчины и женщины в возрасте от 35 до 44 лет. Самой популярной стала повесть «Пикник на обочине» 1972 года. По её мотивам режиссёр Андрей Тарковский снял фильм «Сталкер», сценарий к которому написали сами братья Стругацкие.
Второе место в рейтинге занял аудиоспектакль «Трудно быть богом» 1964 года. По этой повести Алексей Герман снял свой последний фильм, работа над которым длилась 14 лет.
Третьими по популярности стали новеллы «Полдень. XXII век». В 1992 году в Екатеринбурге была издана эта повесть под названием «Возвращение, Полдень XXII век», где упоминается Свердловск и гигантская статуя Ленина над городом.
В целом за год спрос на книги писателей-фантастов в Екатеринбурге вырос в полтора раза.
Наиболее активными читателями произведений Стругацких оказались мужчины и женщины в возрасте от 35 до 44 лет. Самой популярной стала повесть «Пикник на обочине» 1972 года. По её мотивам режиссёр Андрей Тарковский снял фильм «Сталкер», сценарий к которому написали сами братья Стругацкие.
Второе место в рейтинге занял аудиоспектакль «Трудно быть богом» 1964 года. По этой повести Алексей Герман снял свой последний фильм, работа над которым длилась 14 лет.
Третьими по популярности стали новеллы «Полдень. XXII век». В 1992 году в Екатеринбурге была издана эта повесть под названием «Возвращение, Полдень XXII век», где упоминается Свердловск и гигантская статуя Ленина над городом.
В целом за год спрос на книги писателей-фантастов в Екатеринбурге вырос в полтора раза.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Сад Казанцева присоединяется к книжному фестивалю
21 августа 2025
21 августа 2025
Уральцы стали чаще сдавать старые телефоны при покупке новых
22 августа 2025
22 августа 2025
«Призрак в доспехах» приходит на большой экран Ельцин-центра
27 августа 2025
27 августа 2025