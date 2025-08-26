Возрастное ограничение 18+
«Призрак в доспехах» приходит на большой экран Ельцин-центра
Кадр из анимационного фильма «Призрак в доспехах»
С 28 августа по 3 сентября в киноафише Ельцин-центра — культовое киберпанк-аниме Мамору Осии «Призрак в доспехах» 1995-го года. Зрители смогут увидеть культовый фильм в новейшем 4К-ремастере на японском языке с русскими субтитрами и на большом экране.
Действие «Призрака в доспехах» разворачивается в 2029 году, когда технологии достигли уровня, позволяющего напрямую подключать человеческий мозг к глобальной Сети, а киборги стали повседневной реальностью. Майор Мотоко Кусанаги из элитного спецподразделения полиции расследует дело загадочного кибертеррориста по прозвищу Кукловод, умеющего взламывать сознания. В ходе расследования героиня сталкивается с вопросами, затрагивающими саму суть человеческой идентичности.
Влияние «Призрака в доспехах» на мировое кино сложно переоценить. Именно эта картина стала одним из ключевых источников вдохновения для братьев Вачовски при создании «Матрицы», задала визуальные и философские ориентиры для множества фильмов и сериалов в жанре киберпанка. Тема границ между человеком и машиной, реальностью и виртуальностью, впервые поднятая Осии так масштабно, сегодня становится даже более актуальной, чем в год премьеры.
Оригинальное аниме Осии было создано с уникальным сочетанием рисованной анимации и компьютерной графики. В 2020 году к 25-летию фильма оригинальные пленочные материалы и CGI были оцифрованы в формате 4К, добавлены HDR и расширенный цветовой диапазон. В результате зрители получили возможность увидеть обновленную версию с глубокой проработкой деталей и яркими цветами. Именно эту версию и покажут в Ельцин-центре.
Расписание сеансов смотрите на официальном сайте Ельцин-центра.
