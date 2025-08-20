Выставку памяти Ярополка Лапшина готовит Свердловская киностудия

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Через несколько дней, 27 августа, на Свердловской киностудии откроется выставка «Ярополк Лапшин – легенда Уральского кинематографа». Она посвящена одному из самых известных режиссёров региона, 105-летие со дня рождения которого отмечают знавшие его люди.Экспозиция собрала десятки уникальных артефактов из фильмов Лапшина: костюмы, реквизит, афиши, альбомы фотопроб, режиссёрские сценарии, эскизы костюмов и декораций. Отдельный раздел посвящён письмам зрителей и личным документам мастера, что позволит посетителям увидеть не только его творческий путь, но и человеческое измерение биографии.Планируется, что выставка проработает до 30 ноября. Посетить её можно будет бесплатно по адресу: проспект Ленина, 50Ж. Организаторы отмечают, что экспозиция станет не только данью памяти выдающемуся режиссёру, но и напоминанием о богатых традициях уральского кинематографа.Ярополк Лапшин был народным артистом РСФСР, много десятилетий проработал на Свердловской киностудии, в советские годы став одним из живых её символов. Среди его наиболее известных картин – «Угрюм-река», «Приваловские миллионы» по роману Дмитрия Мамин-Сибиряка, «Демидовы», «Уснувший пассажир». Его фильмы отличались вниманием к уральской теме и глубокой работой с актёрами. Последний фильм Ярополка Лапшина «Сель» вышел в 2003-м году и по мистическому совпадению проходили почти одновременно со съёмками фильма Сергея Бодрова-младшего, погибшего там вместе со всей группой после схода ледника.