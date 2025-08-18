Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржцам предлагают поучаствовать в «Атомном диктанте»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
С 1 по 14 сентября в России планируется проведение «Атомного диктанта». Принять участие в нём предлагают жителям уральской столицы.
Как пояснили на официальном городском портале Екатеринбурга, это всероссийский просветительский проект, цель которого – популяризация знаний и повышение общественного интереса к атомной энергетике и истории атомной промышленности.
Диктант проводится в пятый раз. За всё время в нём приняло участие более 100 тысяч человек, больше половины из которых – 57 тысяч – писали диктант в прошлом году.
Организует диктант союз «Атомные города». Узнать больше и зарегистрироваться для участия можно на сайте проекта.
«Диктант состоит из серии вопросов, самые интересные из которых записаны в видеоформате выдающимися деятелями науки и культуры»,
– рассказали в мэрии.
