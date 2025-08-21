Самая «писучая» детективщица России выступит на книжном фестивале в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге завтра, 23 августа, состоится долгожданная встреча с одной из самых популярных и плодовитых российских писательниц — Дарьей Донцовой. Мероприятие пройдет в рамках книжного фестиваля «Красная строка» и станет одним из центральных его событий.Дарья Донцова считается королевой российского детектива. На её счету более 280 романов, общий тираж которых превысил 200 миллионов экземпляров. В 2009 году писательница была занесена в Книгу рекордов России как самый плодовитый автор детективов, а в 2021 году россияне в четырнадцатый раз выбрали ее «Писателем года» по итогам опроса ВЦИОМ.Выступление в Екатеринбурге под названием «Секреты продуктивности главной оптимистки страны Дарьи Донцовой» пройдет с 17.30 до 18.30 на главной сцене фестиваля. По окончании состоится автограф-сессия.Организаторы «Красной строки» подчёркивают: встреча с Дарьей Донцовой — это возможность не только услышать истории о писательской карьере, но и узнать, как автор находит силы и вдохновение для работы над новыми романами.Напомним, что фестиваль «Красная строка» начался в Екатеринбурге сегодня и не без проволочек. Силовые структуры долго не давали на него «добро», требуя от организаторов повысить меры безопасности (в частности, установить досмотровые рамки на проходах к фестивальным площадкам). Только накануне открытия фестиваля стало известно, что мероприятие согласовано.