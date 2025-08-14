Сад Казанцева присоединяется к книжному фестивалю

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге уже завтра, 22 августа, начнётся международный книжный фестиваль «Красная строка», уже полюбившийся ценителям хорошей литературы и запойного чтения. Как и прежде, программа «Книжной строки» включает множество интересных мероприятий, но впервые в ней появятся события, которые пройдут в Саду Казанцева.Живописнейший памятник истории садоводства на Урале станет в этом году одной из площадок фестиваля «Красная строка». И первым делом — завтра же — в Саду Казанцева пройдёт сборная экскурсия по экспозиции Музея истории плодового садоводства Среднего Урала. Старший научный сотрудник Дмитрий Винокуров расскажет об истории усадьбы, в которой расположился музей, о семье Казанцева и о том, как уральские садоводы выращивали экзотические фрукты ещё сто лет назад.На следующий день, в воскресенье, 23 августа, в полдень в Саду Казанцева будут вслух читать книгу первого уральского садовода «Яблочный пир». Это рассказ последователя Мичурина о выращивании морозостойких сортов яблонь и фруктовых деревьев в суровом климате. Вместе с Дмитрием Винокуровым участники обсудят яркие отрывки из книги и их исторический контекст.Наконец, 24 августа, тоже в полдень в Саду Казанцева ждут гостей для матчей в настольные игры на тему садоводства. Участники смогут сыграть в «Бонсай», «Фруктовый сад», «Артишоки в шоке», а также принести собственные любимые игры и устроить дружеское чаепитие прямо в саду.Участие о всех мероприятиях Сада бесплатное, но на них требуется предварительная регистрация.