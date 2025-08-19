Возрастное ограничение 18+
Новую, «спортивную» экскурсию запускают в Ельцин-центре
Фото: Вечерние Ведомости
В ближайшую субботу, 23 августа, в Музее Бориса Ельцина состоится премьера экскурсии «О спорт, ты – мир?». Она повествует о связи политики и Олимпийских игр.
Научные сотрудники музея Ксения Паклина и Сергей Брук в рамках экскурсии, которая длится примерно полтора часа, расскажут о том, как спорт стал частью мировой политики и почему Олимпийские игры XX века превратились в знаковое событие для всего человечества. Отдельное внимание уделят Летним Олимпийским играм 1980 года, впервые прошедшим в Москве. Из экскурсии можно будет узнать, какое наследие оставило то невероятно масштабное и важное для страны событие, и о том, как менялось восприятие олимпийских идеалов в зависимости от политической ситуации в мире.
Организаторы отмечают, что именно на примере Олимпиад можно увидеть, как спорт служит инструментом сотрудничества и мирного соперничества государств.
Начало премьеры экскурсии «О спорт, ты — мир?» запланировано на два часа дня. Билеты можно купить уже сейчас на официальном сайте Ельцин-центра.
