Столицей российской предложат полюбоваться на фотовыставке в столице уральской

Через неделю, 27 августа, в Художественном музее Эрнста Неизвестного состоится торжественное открытие выставки работ художника-концептуалиста Владимира Янкилевского. Экспозиция под названием «Москва» представит уникальные фотографии столицы, сделанные мастером в период с 1960-х по 2000-е годы.На выставке «Москва» зрители смогут увидеть, как менялся образ российской столицы на протяжении десятилетий. Трансформации запечатлены как в архитектурных деталях, так и в самой атмосфере городской повседневности.Открытие «Москвы» пройдёт в торжественной атмосфере, вход на него будет свободным. Начало мероприятия в 17.00. После вернисажа экспозиция будет доступна для посещения с 27 августа по 9 ноября 2025 года по входному билету.Напомним, что Владимир Янкилевский — российский художник-живописец, график и иллюстратор. Один из главных новаторов в послевоенном московском «неофициальном искусстве», который жизнь свою окончил на чужбине, во Франции. Выставка «Москва» позволит посетителям познакомиться с ним ещё и как с талантливым фотографом.