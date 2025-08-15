Концерт классической музыки пройдёт под открытым небом на «УГМК-арене»

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Концерт классической музыки «Финальный аккорд лета» проведут под открытым небом на «УГМК-арене». Концерт запланирован на вечер 31 августа. С этого же дня на площадке стартует новый формат культурных мероприятий – «камерные вечера на стилобате арены».Как рассказали Вечерним ведомостям представители новой концертной площадки, со сцены прозвучат арии и дуэты шедевров мировой оперы: Моцарт – «Волшебная флейта», Верди – «Риголетто» и «Травиата», Пуччини – «Богема», «Турандот» и «Джанни Скикки», Бизе – «Кармен», Доницетти – «Любовный напиток». Выступать под аккомпанемент Светланы Смирновой будут артисты Екатеринбургского театра оперы и балета Сергей Осовин (тенор), Максим Шлыков (баритон) и приглашённая солистка Большого театра Ольга Семенищева (сопрано).«Как отмечают организаторы культурного мероприятия, уникальность вечернего концерта – в самой атмосфере: закат последнего дня уходящего лета, открытая сцена, где декорациями выступит вечерний Екатеринбург, и музыка, которая объединяет поколения», – рассказали в «УГМК-арене».Попасть на концерт смогут 200 человек – столько зрительских мест вмещает открытая площадка арены.