В Сысерти пройдёт фестиваль ткачества и прядения «На зелёной горке холст ткут»





– рассказали организаторы. «Фестиваль основан на традициях Льняного Спаса – третьего из трёх летних Спасов, когда в старину говорили: "На зелёных горах холсты продают". В этот день натканное за зиму полотно освящали в церквях, а на ярмарках торговали холстами и обменивались опытом»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В конце текущей недели в Сысерти планируется международный фестиваль ткачества и прядения «На зелёной горке холст ткут». Праздник намечен на 22 – 24 августа.Как рассказали Вечерним ведомостям представители мероприятия, «На зелёной горке холст ткут» – это проект, цель которого – «продвигать текстильные ремесла через культуру и креативные индустрии традиционных ценностей». В Сысерти его проводят в третий раз.В первый день планируется выставка работ участников и показ дизайнерской одежды. Программа второго дня включает мастер-классы по прядению на опорном веретене, самопрялке и электропрялке, а также ручное ткачество на различных станках. На третий день на фестивале будет развернута ткацкая лаборатория по многоремизному ткачеству – для участников и гостей обещают провести лекцию и показать простые приёмы изготовления артпряжи на подвесном веретене.Принять участие в фестивале собираются 75 мастеров-ткачей, 20 студентов и 15 юных талантов из разных городов России. Ожидается, что праздник посетят около 4000 человек.Мероприятие пройдёт на базе МБУК «Дворец культуры им. И.П. Романенко» и в прилегающем сквере с 22 по 24 августа 2024 года. Вход бесплатный.