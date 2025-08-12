В Музее имени Попова научат создавать радио-коллаж

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Жители и гости Екатеринбурга смогут попробовать себя в роли художников на творческом мастер-классе в Музее радио имени А. Попова. Занятие под названием «Радио-коллаж» состоится в субботу, 23 августа.Художник и иллюстратор Анастасия Лаврухина пояснит участникам, что такое радио-коллаж, а затем предложит создать самим картину для домашнего интерьера в этой необычной технике. Радио-коллажистами смогут стать все от мала до велика — занятие рассчитано на людей возрастом от 7 лет. Вот только количество мест ограничено, поэтому организаторы просят заранее записываться по телефону +7 (343) 371-50-60.Начало мастер-класса в Музее радио (улица Розы Люксембург, 9/11) запланировано на 16.00.К слову, художница Анастасия Лаврухина — выпускница Уральской государственной архитектурно-художественной академии. Уже более десяти лет она и сама преподаёт, ка детям, так и взрослым, пытаясь привить вкус к прекрасному и освоить различные творческие занятия.